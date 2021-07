Bestuurder wordt onwel en sterft in Pittem

In Pittem is een bestuurder onwel geworden achter het stuur en overleden.

De man reed rond vijf uur gisterenmiddag in de Tieltstraat in Pittem. Hij werd plots onwel achter het stuur, verloor de controle achter het stuur, ging van de weg af en belandde in een maïsveld.

Twee voorbijgangers en ook de politie probeerden de man nog te helpen, maar alle hulp kwam te lat: de man van 60 uit Ardooie overleed ter plaatse.