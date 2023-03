Bij een ongeval in Ieper is een vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakte wellicht verblind door de zon.

Het ongeval gebeurde kort na acht uur in de Boezingestraat in Ieper. Een vrouw van 57 uit Poperinge stak er het kruispunt over zonder stoppen, wellicht omdat ze verblind was door de laagstaande zon. Ze botste met haar auto tegen de gevel van een huis. De hulpdiensten moesten haar bevrijden. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd.