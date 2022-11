Betafence investeert tien miljoen in fabriek in Zwevegem

Omheiningsspecialist Betafence investeert tien miljoen euro in zijn fabriek in het West-Vlaamse Zwevegem.

De groep zal er "het grootste Europese distributiecentrum" creëren, luidt het in een mededeling.

Betafence renoveert en moderniseert de productievestiging in Zwevegem, waar de wortels liggen van de nu internationale groep. Het gaat onder andere om meer automatisering bij het laden, lossen en verpakken van afrasteringspalen en een nieuwe poedercoatinglijn.

Grootste distributiecentrum

"Met de installatie van de poedercoatinglijn in Zwevegem kunnen we heel Europa bedienen en bevoorraden", zegt Bob O'Hagan, Europees productiedirecteur van Betafence. "Zo ontstaat ons grootste distributiecentrum in de historische thuishaven van Betafence."

Betafence ontstond uit de in 2005 afgesplitste omheiningsdivisie van de Zwevegemse staaldraadgroep Bekaert. De groep is nu in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle (via het Britse Praesidiad) en telt momenteel meer dan 1.400 werknemers.

Betafence is in meer dan honderd landen actief. Het bedrijf heeft wereldwijd dertig verkoopkantoren en acht productievestigingen. Naast België zijn er nog fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Polen, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.