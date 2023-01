Betere cijfers voor Ieperse musea, maar Corona en brexit hebben zware impact op herdenkingstoerisme

Ook buitenlandse bezoekers vinden de weg terug naar Ieper en de musea. Dit aantal ligt wel nog ruim 30% lager dan het aantal van 2019. Corona en Brexit hebben een zware impact gehad op het herdenkingstoerisme in de Westhoek.

In het Yper Museum werden 16.233 bezoekers geteld aan de hoofd- of permanente tentoonstelling en 5.763 bezoekers aan de tijdelijke expo’s in de Goliathzaal en de Expogang. In totaal 21.996 bezoekers. Een goed resultaat na het recordjaar 2021 met de tentoonstelling POES en vrij vergelijkbaar met het aantal bezoekers van 2019.

Dimitry Soenen, schepen van Musea:“De bezoekers aan het Yper Museum komen overwegend uit eigen land (86 %), maar ook Britten, Fransen en Nederlanders vinden de weg. Ruim 80 % van de bezoekers komt in individueel- of gezinsverband. Zo’n 40 % koopt een combiticket met het In Flanders Fields Museum. De aantallen van de herdenkingsbezoekers aan de Westhoek gaan in stijgende lijn, maar van een volledig herstel is zeker nog geen sprake. Dat blijkt ook uit de cijfers die Westtoer begin november communiceerde. Met zo’n 134.000 bezoekers is het In Flanders Fields Museum nog altijd één van de beter bezochte musea in Vlaanderen.”

Vooruitzichten

2023 zou een volledig jaar zonder reisbeperkingen moeten worden. Indien economische of andere macrofactoren geen roet in het eten strooien, wordt een verder herstel van het herdenkings- en ander toerisme verwacht.