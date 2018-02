Betere resultaten bij Bob-controles in Brugge

De afgelopen twee maanden zijn in Brugge veel meer BOB-controles geweest dan het jaar voordien.

Toch bleken chauffeurs minder te hebben gedronken, laat de lokale politiezone weten.

In december en januari werden 4420 bestuurder gecontroleerd (in 2016 waren er dat 2528). Uiteindelijk blies 1,95 positief. Vorig jaar bleek 2,7% niet nuchter achter het stuur te kruipen. Net zoals in andere zones besloot de politie van Brugge om meer kleinere acties te organiseren. Ook werd gebruik gemaakt van de zoegnoemde 'sampling-techniek' waarbij een eerste indicatie van alcohol snel en efficiënt kan gedetecteerd worden.

Bredene/De Haan

In Bredene en De Haan spreken ze intussen van de beste Bob-campagne ooit.Er werden 2.814 bestuurders onderworpen aan een ademtest, slechts 49 van hen scoorden positief. Dat is 1,74% van de gecontroleerden.