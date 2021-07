Betonblokken in Torhoutse straat werken op de lachspieren

Ook de laatste proefopstelling wordt op hoongelach onthaald. De grote gele blokken doen meer aan Lego denken dan aan verkeersveiligheid. De blokken staan er sinds donderdag en moeten het sluipverkeer op de verbindingsweg tussen de Bruggestraat en de Keibergstraat verhinderen, op weg naar de E403. De intenties zijn nobel, vinden ze in de straat, maar de uitvoering, dat is wat anders. "Er moest iets gebeuren in de straat, maar niet wat ze nu de hele tijd proberen," zegt buurtbewoner Luc Dewulf. "Ze hebben in de bocht een knip gelegd. Dan kon er niemand door, dus dat was niet ideaal. Maar dit is ook niet ideaal." Het gaat om een proefopstelling, die voortdurend geëvalueerd en bij gestuurd wordt. Schepen van mobiliteit Elsie Desmet: "Morgen komen we terug om samen met de bewoners een en ander te bekijken. De hoogtebeperking zal ietwat opschuiven naar de spoorwegbrug. Ook de eerste breedtebeperking zal nog opschuiven. En de hoogste betonblokken verdwijnen." In het najaar volgt de definitieve evaluatie en dan zal een studiebureau het wegprofiel vastleggen.