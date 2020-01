Betonrot in Ieperse Rijselbrug

De Rijselpoort in Ieper is dringend aan een facelift toe. Na een renovatie van de brug in de jaren '80, is er nu betonrot vastgesteld waardoor de brug niet langer veilig is.

De Rijselpoort is de enige middeleeuwse stadspoort die in Ieper bewaard is gebleven. Ze werd gebouwd in de 14de eeuw en raakte beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Pas in de jaren '80 van vorige eeuw werd die oorlogsschade hersteld. Maar nu is er betonrot vastgesteld, waardoor de brug over de Rijselstraat niet veilig meer is.

Grondige opknapbeurt

Niet alleen de brug van de Rijselpoort krijgt een opknapbeurt. Ook de vestingsmuren die er aan grenzen worden gereinigd en hersteld. En ook de gietijzeren balustrades op de Rijselpoort worden grondig gereinigd. De werken worden geraamd op ruim 145.000 euro en zullen vermoedelijk nog dit jaar starten. Tijdens de werken zal doorgaand verkeer onder de Rijselpoort mogelijk blijven.