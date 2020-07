Beurzensector dagvaardt Belgische staat

Vrijdag werden minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en premier Sophie Wilmès gedagvaard door Febelux en vijf prominente leden, waaronder Kortrijk Expo en The Fair Experts (Matexpo).

De beurzensector drukt met de dagvaarding hun onbegrip uit voor het ministerieel besluit van 30 juni over de versoepeling van de coronamaatregelen. "Congressen, zittende concerten, maar ook shoppingcentra, markten en kermissen mogen vanaf 1 augustus opnieuw opstarten, maar beurzen niet. Voor beurzen is er niet eens een heropeningsdatum vastgelegd. De onzekerheid is totaal", luidt het.

Door het coronavirus bevindt de beurzensector zich in zeer moeilijke omstandigheden. "De sector stevent af op massaal banenverlies en faillissementen. In de omringende landen is er wel al een heropening of een heropeningsdatum bekend. Daardoor dreigen sommige Belgische beurzen te verdwijnen naar het buitenland", zegt Ann Pelgrims, Association Manager van Febelux.

Beslissing voor 15 juli

Op 15 juli vindt de volgende Nationale Veiligheidsraad plaats. De dagvaarding tracht ervoor te zorgen dat de Belgische staat verplicht wordt om op uiterlijk op die datum een beslissing te nemen via een ministerieel besluit. Bij miskenning van deze verplichting wordt een dwangsom van de Belgische staat gevraagd van 100.000 euro per dag vertraging.