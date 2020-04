Het is ook niet allemaal kommer en kwel in deze coronatijden. Het milieu en de natuur doen het zeer goed namelijk. De luchtvervuiling is gedecimeerd, en nu duiken er zelfs dieren op, die hier al jaren niet meer te zien waren. In hartje Brugge bijvoorbeeld.

Studenten konden op 22 maart een bever filmen in de Brugse reien. Daarmee is de bever nu ook terug in West-Vlaanderen, als laatste provincie. De bever was sinds 1848 uitgestorven in ons land, maar sinds 2000 is het knaagdier door beschermingsmaatregelen en verplaatsingen terug in Vlaanderen. Het vermoedelijk tweejarige dier werd al twee opeenvolgende dagen opgemerkt in Brugge-centrum, waarschijnlijk omdat het daar nu veel kalmer is door de coronacrisis.