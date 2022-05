Bever op stap in Brugge

In Brugge is een bever gespot. De politieagenten die ter plaatse waren, hebben de brandweer gebeld om het beest voorzichtig te vangen en in veiligheid te brengen.

Het dier zit ondertussen in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende. “De bever blijft daar nog even, want een bewoner heeft gezegd dat ze er soms twee zag,” vertelt Lien Depoorter, woordvoerster politiezone Brugge. Het VOC zoekt uit of het knaagdier op stap was met de moeder of de vader.

De bever zou een jaar oud zijn en zulke dieren moeten twee jaar bij hun gezin blijven. “De bever zomaar ergens droppen, zou niet goed zijn, want een andere beverfamilie zou niet zo gastvrij zijn,” verduidelijkt Depoorter.