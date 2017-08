Beveren aan de IJzer eert werk van dokter Derache

In het kerkje loopt een bijzonder mooi gedocumenteerde expo over de geschiedenis van het frontziekenhuis van dokter Derache. Vandaag is ook een monument onthuld om het frontziekenhuis van Beveren voor altijd te herdenken. Vanaf 1917 tot aan het eindoffensief van de Eerste Wereldoorlog werden daar maar liefst 8.000 frontsoldaten verzorgd. Het medisch wonder van Beveren, heette het hospitaal, want opmerkelijk veel soldaten brachten het er levend van af.

Op negen kilometer van het front runde de dokter uit Anderlecht in 1917 een veldhospitaal voor frontsoldaten. Tijdens de slag van Merkem werd er dag en nacht geopereerd. Het waren zwaargekwetsten die er aangevoerd werden. Derache had veel medelijden en was zeer zorgzaam. Hij zorgde voor bier wijn en thee voor de patiënten.