Bevraging rond mobiliteit in Anzegem

Verkeersveiligheid is een heikel punt in de landelijke gemeente. Zo is Vlaams minister Lydia Peeters er ook bezig met het herinrichten van gewestwegen en er was de jarenlange discussie rond een ringweg.

Ruim een jaar geleden was er heel wat protest in Anzegem. De provincie koos uiteindelijk voor een omleidingsweg rond Anzegem en dat zinde niet iedereen. De gemeente wil het nu anders aanpakken en kiest voor een online bevraging over de wensen rond mobiliteit. Thema's zijn onder meer leefbaarheid, circulatie en het parkeerbeleid. Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2011 en is dus aan herziening toe.