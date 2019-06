Bewaakt badseizoen aan zee nu echt van start

In Oostende is vanmorgen het badseizoen aan zee officieel geopend.

Vanaf morgen tot 15 september staan er elke dag redders op alle bewaakte stranden langs de hele kust. Meer en meer worden redders aan zee sleutelfiguren op het strand die instaan voor de veiligheid, de sfeer en het comfort.

Enkele weken geleden zijn de nieuwe uniformen van de kustreddders voorgesteld, maar vanaf morgen staan ze weer echt paraat. Elke dag zijn baders toegelaten in zee, zolang er redders staan en als er geen rode vlag hangt. In Oostende alleen al staan elke dag 54 redders paraat op 13 strandposten. Op de lancering van het badseizoen is ook gewezen op de verantwoordelijkheid van de badgasten, om geen zwerfvuil achter te laten.