Beweegcoach jaagt je de luie zetel uit

Dat gebeurt ook in Menen. Omdat de helft van de Vlamingen te weinig bewegen, besloot de Vlaamse overheid vorig jaar om 4,5 miljoen vrij te maken voor het project "Bewegen op Verwijzing" (BOV). Met het initiatief zullen huisartsen patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen doorverwijzen naar een beweegcoach. Menen en Wervik zijn de eerste lokale besturen uit de streek die het fiat kregen om van start te gaan met het project.

De beweegcoach motiveert doorverwezen patiënten meer te bewegen. In overleg met de coach krijgt de deelnemer een beweegplan op maat. Van een dagelijkse fietstocht tot een wekelijks dansuurtje bijvoorbeeld. Het gaat om personen die onder meer last kunnen hebben van overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of een zittend leven leiden en de norm van 30 minuten bewegen per dag niet halen Binnen het project wordt specifieke aandacht geschonken aan maatschappelijk kwetsbare deelnemers.

Coaching aan voordelig tarief

De consultaties bij de beweegcoach kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden. Kwetsbare groepen betalen voor 7 uur individuele coaching 28 euro. In groep is dat 14 euro. Andere deelnemers betalen 140 euro voor 7 uur individuele coaching en 28 euro in groep. Meer info vind je op www.bewegenopverwijzing.be