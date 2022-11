Beweegroute in Hooglede officieel ingewandeld

Vlaams minister Hilde Crevits heeft in Hooglede de Beweegroute ingewandeld. Vlaanderen wil dat we met zijn allen meer bewegen. Voor de tweede keer lanceren ze de beweegcampagne '10.000 stappen, elke stap telt'. Het accent ligt dit jaar op die beweegroutes.

De campagne '10.000 stappen, elke stap telt' is een project gespreid over vier jaar, waarbij gemeenten aangespoord worden om er een gezonde, beweegvriendelijke omgeving van te maken. Vorig jaar met stappensignalisatie in het straatbeeld, nu dus met beweegroutes.

"Je hebt standaardroutes, en themabeweegroutes, specifiek voor gezinnen," zegt Philippe Paquay van Sport Vlaanderen. "Er zijn ook gelukswandelingen, met allerlei oefeningen rond geluk. Er zijn de gezinswandelingen voor jonge gezinnen met kinderen, maar ook met grootouders. En dan hebben we nog de voetgangerscirkels in de dorpskern. Daar beweeg je, vanuit een woonzorgomgeving, naar de bakker en de beenhouwer bijvoorbeeld."

In Hooglede vind je een van de meer dan 200 beweegroutes in Vlaanderen. Vlaams minister Hilde Crevits komt die inwandelen. "Meer stappen is gezond. Zowel functionele als recreatieve verplaatsingen te voet maken, zorgt voor een gezondere levensstijl."

De Vlaming beweegt veel te weinig. Slechts 64 procent haalt de beweegnorm van 150 minuten matig tot intensief bewegen per week. Maar met de nodige ondersteuning lukt het wel.