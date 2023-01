Bewegen kinderen genoeg op school? Studie moet duidelijkheid brengen

Een wetenschapper uit Brugge onderzoekt hoeveel tijd kinderen op school gemiddeld of intensief bewegen. Wereldwijd is dat te weinig. En om de specifieke cijfers ook bij ons te kennen, dragen leerlingen uit Kortrijk, Bredene en Oostkamp nu speciale meettoestelletjes, die alle bewegingen vastlegt...

De resultaten van het onderzoek moeten tegen juni bekend zijn.

"Kinderen bewegen te weinig"

Uit cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat kinderen te weinig bewegen. Een apotheker uit Brugge die bijstudeert onderzoekt dat nu ook bij ons.

"In Europa gaat het om 71% van de kinderen die de zestig minuten per dag van gemiddelde tot intensieve activiteit niet meer halen", vertelt Jessie Van Kerckhove, apotheker/student Global Health UGent.

Speelplaatsen aanpassen

Voor België zijn er geen specifieke cijfers vandaar dit onderzoek naar beweging op school. Doel is om speelplaatsen aan te passen zodat ze uitnodigen om te bewegen.

"Je kan kinderen niet verplichten om tien activiteiten buiten schooltijd te doen, dat is heel moeilijk. Je kan ze wel motiveren om zoveel mogelijk te bewegen op school, ze zijn hier toch."

Nu is het aan leerlingen in Bredene en Oostkamp om ook even proefkonijn te zijn.