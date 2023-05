Beweging.net viert gezinsdag in Lichtervelde

Op de Gezinsdag in Lichtervelde heeft nationaal voorzitter Peter Wouters het over actuele thema’s als fiscale hervorming en verarming. Hij richt zich daarmee rechtstreeks naar nationale partijvoorzitters. Hoe zit het met de fiscale hervorming en het verschil tussen werken en niet werken? Ook heeft hij het over het wantrouwen in de politici. Daarnaast vindt Wouters dat we een moderne blik moeten werpen op de vertegenwoordigers van het volk en de werking van hun kabinet.

“Mensen in Actie maken het Verschil”

"Mensen in Actie maken het Verschil”. Met deze slogan legt Beweging.net het accent op het zelf in actie komen tegen verzuring en machteloosheid met provinciale projecten. In onze provincie gaat er een campagne van start over regenwater. De keuze voor het onderwerp regenwater komt door de droogte en de grondwaterproblematiek in onze provincie. Daarom neemt Beweging.net het heft in eigen handen. In het najaar start de campagne, met als doel om samen regenwater te verzamelen via regenwatertonnen. Die zouden via een gezamelijke aankoop verkrijgbaar zijn.