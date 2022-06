Bewogen dag in Lago Kortrijk Weide: deel zwembad sluit vroeger

Gisterenavond is de recreatieve zone van zwembad Lago Kortrijk Weide vroegtijdig gesloten. Een man zakte er plots ineen toen hij langs de baden aan het wandelen was. Vlak daarvoor greep de politie in voor een groep amokmakers op de ligweide.

Toen de man omstreeks 18u30 in de recreatieve zone tussen de kinderbaden aan het wandelen was, zakte hij plots ineen. Het zou om een hartaanval gaan. De redders waren er snel bij om de eerste zorgen toe te dienen. Later kwamen ook de ziekenwagen en de MUG ter plaatse. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, over zijn toestand is niets gekend.

Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, werd de recreatieve zone volledig ontruimd. Andere bezoekers konden verder zwemmen in het sportbad of de buitenbaden. De recreatieve zone is nadien niet meer geopend voor publiek.

Tien jongeren op zwarte lijst

Iets daarvoor werd de politie opgeroepen voor amokmakers op de ligweide, even verderop. Een 10-tal jongeren zorgde er voor overlast.

De komende drie maanden zijn de jongeren niet meer toegelaten op de ligweide. Lago Kortrijk Weide werkt met een 'safe swim zone': bezoekers ouder dan 12 jaar moeten er verplicht hun identiteitskaart scannen om toegang te krijgen. De amokmakers komen nu op een zwarte lijst terecht.