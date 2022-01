Bewogen oudejaarsnacht in Oostende

West-Vlaanderen vierde een oudejaarsavond zonder veel problemen, enkel in Oostende had de politie de handen vol met 64 interventies tussen 22 uur en 7 uur. Zware incidenten waren er niet, al deelde één inspecteur in de klappen tijdens het bemiddelen in een conflict met huiselijke moeilijkheden...

In Brugge was er het eerste deel van de avond veel volk langs het parcours van Wintergloed, op de pleinen en op de terrassen. Alle horecazaken hielden zich wel aan het sluitingsuur en heel wat cafés beslisten zelfs om niet open te gaan. "Op 't Zand kwamen tegen middernacht steeds meer mensen samen. Dat waren zowel Bruggelingen als toeristen, vaak met eigen drank mee, maar de sfeer was er gemoedelijk. Pas na middernacht kregen we melding van twee schermutselingen, onenigheden tussen vrienden waarbij de politie moest tussenkomen", zegt de woordvoerder van de politie Lien Depoorter. Naast de traditionele meldingen van nachtlawaai werden ook vijf personen bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap.

In Kortrijk bleef alles relatief rustig. "We hebben geen meldingen gekregen dat het sluitingsuur van de horeca werd geschonden. Over de hele nacht waren er heel wat kleinere interventies zoals meldingen van geluidsoverlast of vuurwerk en hier en daar een weggelopen hond", aldus woordvoerder Thomas Detavernier van politiezone VLAS.

Ook in de zones Westhoek en Grensleie startte 2022 zonder grote problemen. "We hebben een tamelijk vredige nacht gehad. Links en rechts waren er wat typische interventies. Rond het sluitingsuur van de horeca waren geen problemen en de verkeersongevallen waren nihil", aldus Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van politiezone Grensleie.