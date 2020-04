Bewoners De Ril spreken familie dankzij babbelbox

Op het terras van de cafetaria is een babbelbox geïnstalleerd waardoor ze veilig kunnen bijpraten. Een opsteker in deze moeilijke tijden. In de babbelbox spreken de bewoners, met de nodige bescherming en dankzij een microverbinding, met hun naaste familie in een afgescheiden ruimte op het terras van de cafetaria.

Familieleden van bewoners van De Ril kunnen zo'n babbel telefonisch aanvragen bij de dienst ergotherapie van het woonzorgcentrum. De babbelbox is elke weekdag tussen 14 en 16.30 u. beschikbaar. Om iedereen de kans te geven bij te praten, mag een babbelboxgesprek maximaal 15 minuten duren.