Volgende week mag het grootste deel van de bewoners van residentie De Sterre in Ieper weer naar huis.

Eind juli woedde er een zware brand in het appartementsgebouw, dat eigendom is van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. Een groot deel van het wooncomplex, zowat 30 wooneenheden, kan nu worden vrijgegeven. Enkel zeven appartementen aan de kant waar de brand woedde, zijn nog niet bewoonbaar. Die werden het zwaarst getroffen. Het herstellen ervan zal nog een tiental maanden duren. Voor deze bewoners werd een tijdelijke oplossing gezocht in samenwerking met het OCMW van Ieper.