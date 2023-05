Bewoners Elverdinge willen fietspad naar Zuidschote

De buurt heeft een brief geschreven naar het stadsbestuur en er gaat een petitie rond met intussen zo'n 100 handtekeningen. Johan Couchez: "Ik moet zeggen dat de meeste mensen bereid waren om hun handtekening te plaatsen omdat ze vinden dat het nodig is dat hier een fietspad komt. Ze ervaren de gevaren van de Steenstraat."

(lees verder onder de foto)

Erg zware vrachtwagens mogen hier niet rijden, maar doen dat toch. Er ligt nochtans een fietsknooppunt op de weg. Als deel van het bovenlokaal fietsroutenetwerk krijgt Ieper voor een fietspad subsidies, maar om aan alle eisen te voldoen, zouden parkeerstroken en tuintjes moeten verdwijnen.

Emmily Talpe, burgemeester Ieper: "Ik heb het daar voor over eigenlijk. Ik vind veiligheid prioriteit. En uiteraard betekent onteigening ook dat we daar centen moeten voor vrijmaken. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat de mensen van de Steenstraat zelf aangeven vragende partij te zijn. Dus ik neem aan dat er dan ook een draagvlak zal zijn. In elk geval is de vraag van de mensen van de Steenstraat goed aangekomen en de vraag staat zeker op onze radar."

De burgemeester van Ieper erkent dus het probleem, maar deze legislatuur is er alvast geen budget meer voorzien. Het is dus iets voor een volgend meerjarenplan.