Bewoners geëvacueerd bij brand in Knokke-Heist

In Knokke-Heist heeft het vorige nacht gebrand in een appartementsgebouw. Zestien bewoners werden geëvacueerd. Vijf mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Het vuur brak uit iets over middernacht in een flat aan het Heldenplein. De brand ging gepaard met heel wat rook die zich snel door het gebouw verspreidde.

Evacuatie

De hulpdiensten beslisten onmiddellijk om het volledige appartementsgebouw te ontruimen. De evacuatie van de zestien bewoners verliep vlot. De meeste bewoners vonden onderdak bij familie of vrienden. Voor de anderen hielp de gemeente Knokke-Heist meezoeken naar een oplossing.

Vijf mensen waren bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis. Enkelen konden na controle vrij snel het ziekenhuis weer verlaten.

Oorzaak onbekend

Het is voorlopig onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Het vuur ontstond in de inkomhal. Het Brugse parket heeft intussen een branddeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken.