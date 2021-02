Bewoners hekelen verkeersdrukte in Duinenweg De Haan

In De Haan klaagt de werkgroep ‘voor een leefbare Duinenweg’ de grote verkeersdrukte aan in de Duinenweg.

Volgens de werkgroep zijn er in de residentiële woon- en wandelstraat pieken tot 600 auto’s per uur en 120 vrachtwagens per dag. Bovendien wordt daar te snel gereden.

"Gemeentebestuur luister niet"

"De ooit rustige weg is een hoofdverbindingsweg geworden, waar tegen 60, 70 zelfs 80 km/uur gereden wordt en waarin er wordt ingehaald"; luidt het. "De twee ontmoetingen met burgemeester Wilfried Van Daele en een drietal met schepen Marleen De Soete, schepen voor mobiliteit, hebben niets opgeleverd. Nochtans is er het rapport van het mobiliteitsplan opgemaakt door Vectris. In dit rapport wordt er uitdrukkelijk gewezen op de problemen in de Duinenweg ingevolge de herinrichting van de Grotestraat. Er worden oplossingen aangereikt onder meer over de vrachtroute over Wenduine (N34). Dit rapport werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 8 oktober 2020. Maar ondertussen is er nog niets gebeurd, met uitzondering van een snelheidsbeperking tot 30 km/u, waaraan zich omzeggens geen enkele auto- en camionbestuurder houdt".

Borden

Volgens de werkgroep zijn de bewoners zijn het beu en verwachten zij oplossingen. Er is ook veel steun van de bewoners van de omliggende straten, ook zij zijn absoluut niet gelukkig met de huidige situatie. Zij wensen dat er wordt geluisterd naar hen en daarom hebben zij in de straat 30 borden opgehangen, met een niet mis te verstane boodschap. De werkgroep wil de oprichting van een gemengde werkgroep met ambtenaren van het lokale bestuur, de politie en burgers. "Die moet accurate en doeltreffende maatregelen uitwerken die zeer snel in voege worden gebracht."