Bewoners Izenberge lozen nu ook proper afvalwater

In Izenberge bij Alveringem is een nieuwe zuiveringsinstallatie officieel in gebruik genomen met een rondleiding voor de dorpsbewoners.

Aquafin investeerde ruim 700.000 euro om het rioolwater van de inwoners van Izenberge te zuiveren voor het in het oppervlaktewater wordt geloosd. Want voor de bouw van de nieuwe installatie stroomde het vervuilde water rechtstreeks in de Pastorijbeek. Een kleinschalige installatie met biorotoren zorgt voor de oplossing. Om de laatste stoffen uit te filteren vloeit het water ook nog eens door een rietveld. Die installatie is op maat gemaakt van landelijke gemeenten waar geen riolen zijn voorzien.

Ook in Nieuwkerke binnenkort

Met een zuiveringsgraad van 75 % blijft het afkoppelen van het regenwater en waterzuivering per gehucht of groep van huizen een prioriteit in de Westhoek. Half mei opent Aquafin een nieuwe zuiveringsinstallatie in Nieuwkerke in Heuvelland.