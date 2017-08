Bewoners Kortemark aan zet via app

Onder de slogan "‘t is an jundre" wil het Kortemarkse gemeentebestuur weten wat haar burgers belangrijk vinden. Tijdens het voorjaar werd aan 1486 inwoners van Kortemark een enquête toegestuurd over allerhande thema’s. De gemeente kreeg 700 enquêtes terug. Aan de hand van deze resultaten werden een aantal thema’s geselecteerd die veelvuldig naar voren kwamen.

In de app kunnen de burgers de projecten uitkiezen die voor hen het meest belangrijk zijn. Maar ze moeten wel rekening houden met de financiële ruimte van de gemeente. De komende twee maanden gaan verschillende vrijwilligers op pad om de app door de inwoners van Kortemark te laten invullen. De app is ook downloadbaar. Burgers die niet beschikken over een smartphone of tablet kunnen de app ook invullen op het gemeentehuis of in de bib. De gegevens van het volledige traject en de resultaten van de app worden eind dit jaar verwerkt in een grootschalig rapport.