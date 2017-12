Bewoners Mosselbank blij dat ze terug thuis zijn

Freddy Van Goethem is één van de gelukkigen. “We zijn terug thuis sinds gisteren om 16 uur. Een kwartier eerder hadden we telefonisch contact gehad met de brandweer en het gemeentebestuur. Ze hebben ons verteld dat ons verdiep terug veilig is. Dit voelt beter dan op hotel, maar we zijn wel tevreden over de service die we gekregen hebben.”

Maar niet iedereen kreeg gisteren goed nieuws op de infovergadering. Edwin Goebert bijvoorbeeld is op vakantie in Nieuwpoort en kan niet terug naar z’n flat. Er is nog altijd een kans dat er in zijn appartement brokstukken naar beneden vallen of dat er water binnensijpelt. “De vraag is: kunnen ze dat gebouw volledig herstellen of moet het toch gedeeltelijk afgebroken worden? Dat is een vraag die ze vandaag niet kunnen beantwoorden. Daar zitten we toch met enige ongerustheid”

De bewoners van flats die niet langer bewoonbaar zijn, konden intussen wel hun persoonlijke spullen oppikken.

Lees ook : - Torenkraan met man en macht ontmanteld