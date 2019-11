Zaterdagmorgen zijn twee bewoners van een rijhuis in de Sint-Brunostraat in Brugge naar het ziekenhuis overgebracht nadat hun verwarmingsketel defect geraakte.

De bewoners hadden een gasgeur waargenomen en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer deed metingen in het huis en stelde een hoge concentratie koolmonoxide of CO vast. De twee bewoners werden naar het ziekenhuis overgebracht. De hoge CO-waarde bleek afkomstig van de verwarmingsketel.

Het huis werd grondig verlucht en er zal een installateur aan te pas komen om de defecte ketel te herstellen.