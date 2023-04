Bewoners opnieuw naar huis na gaslek in Zwevezele

In de Lichterveldestraat in Zwevezele is deze ochtend een gaslek ontstaan. Een 40-tal bewoners werden geëvacueerd.

Door het gaslek was de omgeving van het marktplein in centrum Zwevezele momenteel afgesloten. Het gaslek ontstond deze ochtend in de Lichterveldestraat tijdens werkzaamheden. Fluvius is ondertussen ter plaatse om het lek te dichten.

Het lek ontstond tijdens werkzaamheden in de Lichterveldestraat. Het gaat om een lek in een middendrukleiding. De brandweer voerde metingen uit en evacueerde de omliggende woningen. Die bewoners worden momenteel opgevangen in het Damberd.

Ondertussen werd de omgeving vrijgegeven en konden de bewoners terug naar huis. Enkel de Lichterveldestraat blijft nog even afgesloten voor het uitvoeren van de herstellingswerken.