Bewoners woonzorgcentrum getroffen door norovirus

In het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout zijn zowat 35 van de 180 bewoners besmet geraakt met het norovirus.

Dat virus veroorzaakt maag- en darmproblemen. Wie het virus oploopt is er doorgaans na een dag of twee drie van af, maar voor oudere mensen is het zeer belangrijk dat ze niet uitdrogen. De overdracht gebeurt via de handen en het virus is zeer besmettelijk.

Het woonzorgcentrum stelt alles in het werk om verdere besmettingen te voorkomen en legt hiervoor nog striktere hygiëne-eisen op. De directie van het woonzorgcentrum heeft alvast de gemeenschappelijke activiteiten afgelast en de coördinerende arts vraagt familieleden hun bezoek wat uit te stellen.