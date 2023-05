Beyond Bruges brengt Brugse geschiedenis tot leven

De nieuwe applicatie Beyond Bruges is zaterdag gelanceerd in het Tolhuis in Brugge. De app zal de geschiedenis van Brugge tot leven brengen aan de hand van augmented reality en 3D-modellen.

Beyond Bruges is een digitale applicatie voor smartphone of tablet die een blik biedt in het verleden van Brugge. Gebruikers van de app kunnen er ook informatie opvragen over de bezienswaardigheden in de stad. Verder lanceert de app ook de lokale, digitale munt Bryghia. Die munt moet gebruikers belonen voor duurzame aankopen in de Brugse binnenstad, waar meer dan 35 zaken deelnemen aan het netwerk. "Met onze app willen we niet alleen een unieke ervaring creëren rond de Brugse geschiedenis, maar hopen we ook de ontwikkeling van een volwaardige stadsmunt in Brugge te stimuleren", zegt historicus Simon Vandekerckhove.

Lokale handelaars beschermen

Het verleden van de stad vormt de inspiratiebron voor het project. "Brugge droeg in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van het vroegmoderne kapitalisme, dat zich van hieruit als een inktvlek over Europa en vervolgens de hele wereld zou verspreiden. Maar het is ook de plek waar dit systeem uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar is gezakt", zegt Vandekerckhove. Om de valkuilen uit het verleden te vermijden, is het volgens de Brugse historicus van belang in te zetten op een eigen stadsmunt die sociaal, duurzaam en circulair is. "Een muntsysteem dat lokaal is verankerd, geeft ons een betere bescherming tegen de grillen van een volatiele wereldeconomie."

Zaterdag waren er verschillende gratis activiteiten gepland in het Tolhuis om de app te tonen aan het grote publiek. Om 20 uur werden de app en de munt voorgesteld in het Biermuseum met schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) en burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De app is vanaf nu te downloaden in de Google en Apple Store.