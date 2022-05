Bezoekers betreden nieuwe dijk Middelkerke op Open Wervendag

Naast Dag van de Zorg, viert de bouwsector vandaag ook Open Wervendag. In Middelkerke konden bezoekers van dichtbij de dijkwerken bekijken.

Het bouwbedrijf Stadsbader werkt al sinds begin vorig jaar aan een indrukwekkende nieuwe zeedijk in Middelkerke. Dat bouwwerk moet een groene promenade worden met duinen en kadert ook in het masterplan ‘Kustveiligheid’ van de Vlaamse overheid. Het zal dus mee onze kustlijn tot 2050 beschermen tegen overstromingen door zware stormen.

De huidige tweede fase van de werken pakt het stuk zeedijk van de Noordzeelaan tot het Rauschenbergplein in Westende aan en zou tegen de zomer aflopen. Vanaf september nemen de bouwvakkers dan de laatste strook onder handen, van het Rauschenbergplein tot het Grand Hotel Bellevue. Als alles goed gaat, zal de nieuwe dijk af zijn in juni volgend jaar.

Middelkerke ondergaat een complete metamorfose want ook het spectaculaire casino tegen het strand is in volle aanbouw.