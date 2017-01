Bezoekersaantal fel geslonken in Museum aan de IJzer

Na het recordcijfer twee jaar terug, is het aantal bezoekers in de IJzertoren nu meer dan gehalveerd. In 2016 kwamen 65.000 mensen langs en dat is een pak minder dan verwacht. Met bezoekende schoolklassen valt het nog mee. Vooral binnenlandse volwassenen haakten af en de inkomsten dalen. De aanslagen in Parijs en Brussel zorgden ook voor heel wat onverwachte internationale annuleringen. "De inkomsten zijn onwaarschijnlijk gedaald. Dat heeft ook zijn consequenties op het personeel", zegt Dirk Demeurie van het Museum aan de IJzer. "We hebben nu minder personeel. Dat is niet leuk, we blijven hopen op 2017 en 2018".

Niet pessimistisch

Noch het museum, noch de stad is in paniek nu de bezoekerscijfers tegenvallen. "De piek van 2014 kunnen we niet evenaren, maar de cijfers zijn nog steeds heel behoorlijk. We zijn helemaal niet pessimistisch", zegt burgemeester Lies Lardion. Zondag start een nieuwe grote tentoonstelling over luchtvaart in de Eerste Wereldoorlog. In de collectie zitten enkele heel uitzonderlijke stukken en nieuwe luchtbeelden.