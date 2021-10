Bezoekersstop WZC Klaverveld Zedelgem

WZC Klaverveld in Zedelgem laat geen bezoek meer toe tot 14 november. Oorzaak is een ernstige uitbraak van het coronavirus. 7 medewerkers en 28 bewoners testten positief.

Op 20 oktober werden al enkele besmettingen gedetecteerd in één leefgroep. Nu testten ook bewoners uit andere leefgroepen positief. In totaal zijn 28 bewoners en 7 medewerkers positief, gespreid over 4 van de 5 leefgroepen. Daarom heeft de directie in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de coördinerend raadgevend arts en de burgemeester beslist om een tijdelijke bezoekersstop in te voeren.

Bewoners op zwaar getroffen leefgroepen verblijven in kamerisolatie om verdere onderlinge verspreiding te voorkomen. Hoog–risico–contacten worden met verhoogde waakzaamheid opgevolgd.

“We zien dat bewoners symptomen kunnen ontwikkelen, ondanks de derde prik”, zegt Kurt Ryheul, directeur van het woonzorgcentrum Klaverveld. “We willen nu onze bewoners maximaal beschermen tegen verdere verspreiding, een vaccinatiegraad van 100% bij de bewoners en 97% bij de medewerkers volstaat niet om gevrijwaard te blijven van uitbraken. Daarom grijpen we terug naar de maatregelen die werkten tijdens de eerste golven van deze pandemie, waarin we gespaard bleven van grote uitbraken. We willen elke kans op besmetting tot een minimum beperken, en daarbij speelt een beperking van de sociale contacten ook een cruciale rol.”

“We zien de cijfers in onze gemeente en in de provincie terug de verkeerde kant uitgaan”, zegt burgemeester Annick Vermeulen aan. “We moeten actie ondernemen om deze kwetsbare mensen te beschermen. Om deze situatie zo snel mogelijk te bedwingen is een tijdelijke bezoekstop aangewezen. Dit is geen leuke maatregel, om deze uitbraak aan te pakken is het wel een belangrijke. Ik leef mee met de bewoners, hun families, maar ook met alle medewerkers die terug het beste van zichzelf geven in deze moeilijke omstandigheden.”

Het woonzorgcentrum zet opnieuw diverse kanalen in om met de naaste families van de bewoners te communiceren, video–bellen bleek in het begin van de pandemie een effectief communicatiemiddel tussen bewoner en familie.

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw is een publiek private samenwerking met als partners gemeente en OCMW Zedelgem, Familiehulp vzw en woonzorggroep GVO vzw.