Bezoekersverbod verlengd in woonzorgcentra Diksmuide

Het stadsbestuur blijft zo erg strikt met z'n bezoekersverbod, en beseft dat het een erg harde maatregel is. Toch primeert de veiligheid zolang zowel wzc Zilvervogel in Woumen als wzc Yserheem middenin de vaccinatieperiode zitten. Het verbod houdt hier rekening mee.

Om de kansen op besmettingen zo minimaal mogelijk te houden is een verlenging van het verbod noodzakelijk. Het burgemeestersbesluit treedt in werking op 1 februari. We volgen het principe om het verbod te laten gelden tot en met 7 dagen na de toediening van het tweede coronavaccin.

Voor wzc Zilvervogel is dat tot en met 11/02/2021, voor wzc Yserheem tot en met 23/02/2021. De woonzorgcentra informeren hun bewoners en familieleden over deze maatregel. Dit besluit is genomen in overleg met de directies en artsen verbonden aan de twee woonzorgcentra in onze stad.