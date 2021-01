Bezoekstop in woonzorgcentrum Oudenburg

Woonzorgcentrum Riethove in Oudenburg heeft besloten geen bezoek meer toe te laten tot alle bewoners en personeelsleden gevaccineerd zijn. De snelle verspreiding van de Zuid-Afrikaanse en Britse variant in omliggende steden en gemeentes ligt aan de basis van de beslissing.

Sinds de start van de coronacrisis is er in het Oudenburgse woonzorgcentrum nog geen enkele besmetting vastgesteld en dat willen ze graag zo houden. Momenteel worden de bewoners voor een eerste keer gevaccineerd. Maar omdat ook een tweede vaccin nodig is om volledig beschermd te zijn, is er tot op 15 februari geen bezoek meer welkom in Riethove.

"Cruciale fase"

“We zitten in woonzorgcentrum Riethove in een cruciale fase. De bewoners en personeelsleden mochten ondertussen hun eerste vaccinatie ontvangen maar ook het tweede vaccin moet kunnen volgen om maximale bescherming te hebben. Daarom is in overleg met de coördinerende artsen beslist om een volledige bezoekstop door te voeren vanaf zondag 24 januari tot minstens 15 februari 2021. Om bewoners toch contact met hun familie te laten houden, zal er maximaal worden ingezet op skype- en babbelboxmomenten," vertelt Schepen van Sociale Zaken en Welzijn Romina Vanhroren (Open Vld).