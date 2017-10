Bezorgdheid over alternatief tracé voor doortrekking A19

Daarbij zou de N369 omgevormd worden tot Expresweg, en dat vanaf de N38 tot over de dorpskern van Boezinge. Ook zou er in Zuidschote een nieuwe weg aangelegd worden die dan de verbinding maakt met de bestaande N8, net over de dorpskern van Woesten.

Deze piste zien de bewoners van de betrokken dorpen niet zitten omdat Boezinge hierdoor in tweeën wordt gesplitst en omdat Zuidschote wordt geïsoleerd van de rest van Ieper. Het verkeer zal toenemen, zeggen ze, net als het lawaai, en het fijn stof. Daartegenover staat volgens hen een beperkte tijdswinst.