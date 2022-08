De stad heeft een vergunning aangevraagd om op de Spie een bedrijventerrein in te planten.

Groen vindt het onverantwoord dat een gebied van 42 ha open poldergrasland zomaar opgeofferd wordt voor industrie. De Spie is belangrijk voor de biodiversiteit, zegt de vzw. "De beken zijn onontbeerlijk voor de waterspiegel en het hele gebied is eigenlijk een bufferbekken, wat in deze tijd van droogte en klimaatopwarming meer dan ooit noodzakelijk is."

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 13 augustus.