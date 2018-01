Bib in kerk krijgt vorm

In Wielsbeke wordt duidelijk hoe de bibliotheek in de Sint-Laurentiuskerk er straks zal uitzien.

Vanaf de zomer zullen de erediensten er opnieuw kunnen plaatsvinden, op de opening van de bib op een nieuw tussenverdiep in de kerk is het dan nog even wachten.

Maar sommige Wielsbekenaren blijven de verbouwing jammer vinden. Schepen Deprez kreeg via de seniorenraad heel wat negatieve reacties. Magda Deprez (op werfbezoek): “Het is heel mooi. Ik ben echt verrast. Ik denk dat dat de mensen die er een beetje sceptisch tegenover stonden, tegen een bib in de kerk, niet het gevoel zullen hebben dat hun kerk kapot is gemaakt. Ik denk dat ze blij zullen zijn dat er nog altijd een kerk is in Wielsbeke.”

Naast de kerk komt er ook een nieuwbouw, voor het onthaal, het sanitair en de leeszaal.

Lees ook: - Kerk wordt deels bibliotheek