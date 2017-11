"Biechtgeheim blijft heilig"

Volgens kerkjuristen is het biechtgeheim een heilig huisje, dat niet uitgehold of afgeschaft mag worden.

Een priester moet wel alles doen om een mens in nood te helpen, maar als het echt gaat om een biecht, mag een priester achteraf geen hulp inroepen van derden. Een biecht is een schuld- en boetegesprek tussen een persoon en god, met de priester als bemiddelaar, zeggen kerkjuristen, en daar heeft niemand anders zaken mee. In dat geval geldt een strikt biechtgeheim dat niet mag verbroken worden. Wie dat wel doet, riskeert een zware sanctie.

Het biechtgeheim nu in vraag stellen kan riskant zijn, zeggen kerkjuristen. Misschien worden ook veel drama’s vermeden doordat mensen naar priesters stappen, net omdat ze weten dat hun geheim bij hen veilig is.