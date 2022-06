"Bied geen boottochten aan om bultrug te spotten", waarschuwt natuurorganisatie

Natuurhulporganisatie voor walvisachtigen in de Noordzee, SOS Dolfijn, vraagt om geen boottochten aan te bieden om de bultrug te spotten in de Noordzee. Die oproep komt er nadat een bootverhuurbedrijf uit Knokke mensen laat betalen voor bultrugexcursie naar Cadzand.

Enkele dagen geleden was een boot van Boat Knokke met klanten voor de kust van Cadzand aan het varen toen ze de bultrug zagen. Daarna plaatste het bedrijf een oproep op Facebook en de website dat je vanaf nu ook een excursie naar de bultrug kan boeken.

Voldoende afstand

Dat is niet naar de zin van natuurorganisatie SOS Dolfijn: "De bultrug is prachtig om te bekijken, maar doe dit vanop het strand. De boottochten zorgen voor een verstoring van de bultrug en we verzoeken om dit niet te doen", klinkt het.

Volgens SOS Dolfijn, die de toestand het dier goed in de gaten houdt, is de bultrug vermagerd. "Het toont ook huidproblemen. Toch vertoont het dier gedrag dat op jagen lijkt. Maar benadering door mensen verstoort dit gedrag."

Het bedrijf dat de tochten organiseert zegt dan weer dat het voldoende afstand houdt.