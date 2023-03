Bieke maakt prentenboekje over emoties

Bang is de eerste emotie die aan bod komt. Lukje, het hoofdpersonage, helpt in het prentenboekje zijn lezers begrijpen hoe je moet omgaan met de emotie. Naast een boek maakte Bieke ook een emotiebox met allerhande materiaal waar onder andere scholen en kindertherapeuten mee aan de slag kunnen gaan. Dit is allemaal te bekijken via deze link.

AUTISME

Met het boek en didactisch materiaal wil Bieke ook kinderen helpen die autisme hebben, en daar zit een heel bijzondere reden achter: "Een aantal jaar geleden kreeg ik te kampen met een burn-out. Tijdens mijn behandeling en herstelperiode kreeg ik de diagnose autisme. Met mijn prentenboekje begon ik mijn emoties creatief uit te beelden, zowel door te tekenen als met keramiek", aldus Mieke, "Ik besefte meer en meer dat emoties er mogen zijn, ondanks de heftigheid ervan. Dat bracht me veel inzicht. Zo groeide mijn verhaal en kreeg het vorm."

Het prentenboekje 'Lukje en Bang' hielp Bieke naar eigen zeggen enorm vooruit in het herstelproces, en hoopt nu kinderen te kunnen helpen in het uiten en begrijpen van emoties.