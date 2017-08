Bierdag in teken van brouwerijen

De internationale Bierdag staat bij ons helemaal in het teken van de brouwerijen. West-Vlaanderen telt nog achttien traditionele familiebrouwerijen zoals Strubbe in Ichtegem.

De brouwerij kan terugkijken op een lange traditie want ze is even oud als België. Ze heeft vandaag een ruim assortiment van verschillende bierstijlen. Jaarlijks wordt 20.000 hectoliter bier gebrouwen. Dat komt neer op 8 miljoen glazen bier. En de omzet stijgt elk jaar met zo’n drie procent.

De Ichtegemse Grand Cru is het beste bewijs dat Strubbe wat kent van brouwen. Na twee jaar rijpen in eikenhouten wijnvaten versnijdt hij zijn West-Vlaamse roodbruin bier met een jonger bier. Het eindresultaat is één van de succesnummers waarmee brouwerij Strubbe in het buitenland hoge toppen scoort.