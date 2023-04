Op zaterdag 22 en zondag 23 april is er het 18e Zythos Bierfestival. Het festival gaat voor het eerst door in Kortrijk. Bierliefhebbers kunnen verschillende bieren proeven aan de verschillende proefstanden.

Het is de eerste keer dat het bierfestival doorgaat in West-Vlaanderen, de vorige edities gingen door in Sint-Niklaas en Leuven. Het Zythos Bierfestival staat op de LandMarck-Hal K langs de Weggevoerdenlaan in Kortrijk. Op het festival staan er enkel standjes van Belgische brouwerijen en bierfirma's. Er zijn meer dan 500 bieren die je kan proeven.

Het festival gaat vandaag open vanaf 13u.