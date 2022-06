Bierliefhebbers genieten van Tournée Trappiste

De lokale bierclub The Beer Pelgrims heeft dit weekend het uniek bierfestival Tournée Trappiste georganiseerd. Het feest staat helemaal in het teken van trappistenproducten.

In Vleteren kunnen bierliefhebbers en fijnproevers het hele weekend genieten dankzij Tournée Trappiste. Dat is een bierfestival waar van alle erkende trappisten geproefd kan worden. Zelfs de catering voorziet Trappist in de gerechten. Echte fanaten kunnen ook Trappisten-shampoo kopen.

De inkom van het festival is gratis. Bezoekers betalen enkel voor wat ze proeven in een uniek proefglas die ook te koop is. Aan de standen van de brouwerij is er ook achtergrondinformatie over het bier voorzien. Voor wie geen bier lust, is er ook een kaas- en wijnbar met Trappistenkazen en Trappistenwijnen.