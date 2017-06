Bierliefhebbers kunnen dit weekend in Vleteren hun hart ophalen tijdens het allereerste Vleteren Craft Beer Festival. Uniek tijdens het festival is de aanwezigheid van de Sint Sixtusabdij met hun Westvleteren. Voor het eerst nemen zij deel aan een bierfestival.

Het was aanschuiven aan de ingang van de Sceure in Vleteren, waar 38 brouwerijen verzamelden om hun bier in de etalage te zette en ook de wereldberoemde Westvleteren kon je aan de toog bestellen.

Het bierfestival wordt georganiseerd door de recent opgerichte bierorde The Beer Pilgrims, met als voorzitter Bjorn Baron, die ook de beste biersommelier van België is. Uniek op het festival is ook dat de drie brouwerijen van Vleteren aanwezig zijn. Dus ook de trappist van Westvleteren is er te proeven.