Bij 1 op 10 ongevallen met gewonden of doden vlucht chauffeur weg

Bij meer dan 1 op de tien ongevallen in West-Vlaanderen waar iemand gewond raakt of sterft, pleegt een bestuurder vluchtmisdrijf. Dat blijkt uit cijfers van 2022 van het verkeersinstituut Vias.

Na een aanrijding met een groep wielertoeristen heeft een bestuurder gisteren in Lissewege nog vluchtmisdrijf gepleegd. De politie kon de man snel opsporen.

In West-Vlaanderen pleegden afgelopen jaar 489 bestuurders vluchtmisdrijf na een ongeval met doden en gewonden. Dat komt neer op 11 procent en dat is al jaren zo in onze provincie, hoewel het aantal ongevallen met doden en gewonden gedaald is. In Antwerpen gaat het om 15%, in Brussel zelfs om 19%.

Voetgangers en fietsers zijn de eerste slachtoffers van dit soort ongevallen. Vaak minimaliseren de vluchters de ernst van het ongeval, sommigen kiezen er bewust voor om weg te vluchten om de kosten te ontlopen. 13 procent is onder invloed van drank en of drugs en probeert een boete te ontlopen.

"Stoppen en hulp verlenen"

Stef Willems, Vias: "Vluchten is nooit een goed idee. Niet voor jezelf. Er staan staan zeer zware straffen op. Maar ook niet voor de mensen die betrokken zijn. We weten dan in ongevallen met vluchtmisdrijf slachtoffers vaker sterven dan in andere ongevallen, net omdat de broodnodige hulp niet op tijd geboden wordt. Mensen vertrekken, laten het slachtoffer in de steek. Elke seconde telt, zeker bij zware aanrijdingen. Je mag eigenlijk nooit vertrekken, dat is het slechtste wat je kan doen. Ongeacht wat je op je kerfstok hebt heb je maar één taak. Stoppen en hulp verlenen."

Mensen die vluchtmisdrijf plegen, worden dankzij de vele camera's, meer dan ooit opgespoord. Acht op tien van de daders wordt gevat. Tien jaar geleden was dat zeven op tien. Vaak gaat om mensen die niet in orde zijn met hun papieren of bestuurders onder invloed van drank of drugs. Meer controle hierop kan vluchtmisdrijven voorkomen, zegt Vias nog.

In Lissewege pleegde gisteren nog een bestuurder vluchtmisdrijf nadat hij een groep wielertoeristen had aangereden.