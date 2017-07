Bij Bombardier sneuvelen iets minder banen

Bij Bombardier in Brugge moeten er 121 banen verdwijnen, en geen 160, zoals eerder gezegd, of 130 zoals begin juli werd gezegd. Het gaat om 66 arbeiders en 55 bedienden.

Dat laten de vakbonden weten.

Na de vakantie lopen de onderhandelingen met de directie verder. Bedoeling is om zo veel als mogelijk naakte ontslagen te vermijden. "In de komende twee maanden gaan we een bevraging organiseren om te zien hoeveel SWT'ers en vrijwillige vertrekkers er zijn," zegt Steven Bogaert van de christelijke vakbond. SWT staat voor Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen. Dat wordt aan minister van Werk Kris Peeters gevraagd vanaf 56 jaar.

De Canadese multinational kondigde in mei een zware herstructurering aan. Een deel van de productie in Brugge zal worden afgebouwd of verplaatst. De vestiging zal voortaan aangestuurd worden vanuit Frankrijk.