Bij ons zindert het overlijden van Queen Elizabeth vooral na in de Westhoek

De Britse toeristen in Ieper kijken vandaag met respect terug op het leven van Elizabeth II. Met haar dood wordt een tijdperk afgesloten. Dat is toch hoe de Britse toeristen in Ieper het ervaren.

Ook een aantal West-Vlamingen die de queen hebben ontmoet, zijn vol lof. Voormalig burgemeester van Ieper Luc Dehaene heeft Koningin Elizabeth twee keer ontvangen, in 1998 en in 2007. Het zijn ontmoetingen die bijblijven. "Die mevrouw maakt een charmante vriendelijke indruk. Heel kwiek, alert en zodra het kon, met een typisch Britse kwinkslag er tussen. Dat was echt aangenaam."

Burgemeester van Mesen Sandy Evrard heeft de queen ontmoet in 1998 tijdens de inhuldiging van de Vredestoren waar ze ook de Ierse presidente ontmoette. "Dat was toen de eerste keer dat die twee elkaar ontmoeten. Dat vond ik moedig, ondanks alle perikelen. Ik wil onderstrepen dat dat in Mesen is gebeurd."