Bijenbeleving in Oeselgem

De bijen vormen een buitengewoon ecosysteem, vooral in West-Vlaanderen, de groentetuin van Europa. Daarom hebben Gilles De Backer en topchef Lieven Lootens een heel bijzonder project opgezet: een bijenbeleving in Oeselgem (Dentergem).

Zij willen mensen sensibiliseren om samen een “bij-vriendelijke” omgeving te creëren, ook midden in onze steden.De zelfplukweide in Oeselgem is een heel klein stukje West-Vlaanderen aan de Leie, helemaal ingesloten door Oost-Vlaanderen. De hoeve wordt binnenkort tijdelijk ook een bijencentrum. Er zijn vandaag niet minder bijen, maar wel grotere bedreigingen voor de soort.